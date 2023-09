Es gibt wenige Künstler, die zum ersten Mal in der Galerie Schrade in Mochental ausstellen. Die gebürtige Flensburgerin Elke Wree, die in Karlsruhe lebt, gehört dazu. Aus ihrem umfangreichen Werk zeigt die 83-Jährige frühe Landschaften, die nie ein Abbild der jeweiligen Landschaft sind, sondern...