Die Finanzlage Schelklingens ist deutlich besser als erwartet. In diesem Jahr wurden bereits rund 3,7 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen. Das berichtete Kämmerin Birgit Meier in dieser Woche. Eingeplant waren nur 1,8 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung hatte so vorsichtig kalkuliert, weil die...