Das Erschrecken muss groß gewesen sein, der Schaden hielt sich zum Glück offenbar in Grenzen. Am frühen Samstagmorgen ist gegen 2:20 Uhr die Rettungsleitstelle über einen mutmaßlichen Brand in einer Wohnung in Gundershofen informiert worden, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr Schelklingen rü...