Brand im Schelklinger Pflegeheim – so lautete am Donnerstagmorgen gegen 6.32 Uhr der Alarm für die Feuerwehrleute aus Schelklingen, den Schelklinger Teilorten und aus Blaubeuren. Zum Glück handelte es sich dabei um keinen echten Brand. Im Wäscheraum des Pflegeheims, in dem sich eine große Waschmaschine und großer Wäschetrockner befinden, war durch einen Defekt heißer Wasserdampf ausgetreten und hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Problem schnell behoben

Das berichtet Thomas Gaus, der Kommandant der Feuerwehrabteilung Schelklingen. Die Maschinen seien abgeschaltet worden, das Problem sei dann schnell behoben gewesen. Aufgrund der Ausrückeordnung wird mittlerweile bei vermuteten größeren Bränden Gesamtalarm für das gesamte Stadtgebiet ausgelöst, Feuerwehrleute aus der Kernstadt und den Teilorten waren im Einsatz. Einsatzleiter war Manuel Mack aus Hausen.

Drehleiter im Einsatz