Erstmals eigener Gruppenführer-Lehrgang im Landkreis – so läuft die Ausbildung ab

Bislang mussten Feuerwehrleute aus der Region an die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal, wenn sie sich als Führungskraft qualifizieren wollten. Nun läuft ein Lehrgang in Ehingen. Das ist der Hintergrund.