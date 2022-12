Dass die Freiwillige Feuerwehr Ehingen zur Überlandhilfe ausrückt, also bei Einsätzen in anderen Gemeinden aushelfen muss, kommt vor – so unterstützten Feuerwehrleute aus Ehingen unter anderem beim Großbrand auf dem Hofgut Oberschelklingen Ende Juli sowie beim Brand in der Munderkinger Altsta...