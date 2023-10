Am frühen Morgen kam es zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen: Am vergangenen Dienstag war kurz vor sieben Uhr eine 52-Jährige mit ihrem VW in der Münsinger Straße unterwegs. Vom Kreisverkehr fuhr sie zur B311, wo sie in Richtung Ulm weiterfahren wollte.

Mazda übersehen

Beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen geschah es dann: Die Fahrerin übersah einen 69-Jährigen, der in seinem Mazda neben ihr fuhr, und die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Autos blieben aber fahrbereit. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf jeweils 3.000 Euro.