Es machte den Eindruck, als habe Florian Stöhr immer schon am Kopf des Ratstischs in Rechtenstein gesessen. Am Donnerstag leitete der frischgebackene Rathauschef seine erste Gemeinderatssitzung. Dabei wurde schnell deutlich: Er kennt sich aus und weiß, wie eine solche ablaufen sollte. Sachlich wur...