Das Gehalt eines Bürgermeisters richtet sich grundsätzlich nach der Einwohnerzahl seiner Kommune. Der Gemeinderat entscheidet, in welche Besoldungsgruppe ein Rathauschef eingruppiert wird. Spätestens in der zweiten Amtszeit ist es in jedem Fall die höhere Gruppe. © Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa