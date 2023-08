Immerhin 18 Ladestationen mit 230 Kilowattstunden Anschlussleistung gibt es in Griesingen: 18 Autos, davon elf reine E-Fahrzeuge und sechs Plug-in-Hybride, sind in dem Ort mit seinen knapp mehr als 1000 Einwohnern gemeldet. Das teilte Jürgen Müller in seinem Energiebericht in der Gemeinderatssitzu...