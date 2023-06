Balkonkraftwerke sind gefragt: So viele Anlagen prognostiziert die Netze BW bis Jahresende

Energieversorgung in der Region

Allein in den ersten Monaten dieses Jahres gab es doppelt so viele Anfragen wie im gesamten vergangenen Jahr. Mit welchem Wachstum der Netzbetreiber bis Ende 2025 rechnet, was Kunden beachten müssen.