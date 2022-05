Die beiden Krippenbaumeisterinnen des Krippenvereins Oberstadion, Regina Manz und Rita Kehrle, haben eine ganz besondere Krippe für das Krippenmuseum geschaffen. Sie wurde so gestaltet, dass man die Szenen auswechseln kann. So wird beispielsweise in der Vorweihnachtszeit die Herbergsuche und ab Heilig Abend die Geburt im Stall gezeigt. © Foto: Krippenverein Oberstadion