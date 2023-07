Der neue Bürgermeister in Emeringen wird am Sonntag, 15. Oktober, gewählt. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Die frühzeitige Wahl wird notwendig, weil Amtsinhaber Josef Renner den Chefsessel im Rathaus der kleinsten Gemeinde im Alb-Donau-Kreis frühzeitig räumt. Er war im Oktobe...