Eigentlich hatte eine 18-jährige Autofahrerin die Situation richtig erkannt: Als sie am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr von der Biberacher Straße in die Spitalstraße links abbiegen wollte, überquerte gerade eine ebenfalls 18-Jährige die Spitalstraße am dortigen Zebrastreifen. Wie die Polizei mit...