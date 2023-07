Am frühen Montagmorgen ist in einer Firma in der Ehinger Straße in Rottenacker eine Maschine in Brand geraten. Die Brandmeldeanlage schlug gegen 4.25 Uhr Alarm; die Feuerwehr Rottenacker rückte mit drei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften aus.

Mitarbeiter griff zum Feuerlöscher

Zu tun gab es für di...