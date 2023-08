Die Ursache blieb unklar – ein Fehlalarm war die Auslösung eines Haushaltsrauchmelders in einem Mehrfamilienhaus in Rottenacker aber auch nicht. Wie Feuerwehrkommandant Samuel Pflug berichtet, war seine Wehr am Montag alarmiert worden, weil ein Haushaltsrauchmelder im Keller eines Mehrfamilienhau...