Blaulicht und Martinshorn in der Ehinger Innenstadt: Am Dienstagnachmittag rückte die Feuerwehr Ehingen unter dem Stichwort „Rauchentwicklung im Gebäude“ gegen 16.20 Uhr in die Hauptstraße aus. Wie von den Einsatzkräften zu erfahren war, gab es dort tatsächlich Rauch – eigentlich gewollt,...