In Munderkingen unternahmen zwei Unbekannte einige Anstrengungen, um an Leergut zu kommen: Am Samstag gegen 20 Uhr kletterten sie über die Umzäunung des Leergutlagers eines Geschäfts in der Rottenackerstraße. Es gelang ihnen, Pfandflaschen zu entwenden – wie viele genau, ist noch unklar.

Erneuter Einbruchsversuch

Am Sonntag gegen 15.45 Uhr beobachtete eine Zeugin zwei Männer am selben Leergutlager, die versuchten, das Tor aufzudrücken. Als die Zeugin nach ihnen rief, ergriffen sie die Flucht. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zudem wird noch überprüft, ob es sich bei beiden Vorfällen um die gleichen Einbrecher handelt.