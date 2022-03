Firmen, Geschäfte und Vereinsheime sind immer wieder das Ziel von Einbrechern. In der Nacht auf Montag hat es ein Geschäft in Emerkingen erwischt. Wie die Polizei mitteilt, gelangten die Einbrecher kurz nach Mitternacht in der Bachstraße über eine unverschlossene Tür in das Geschäft.

Die Unbeka...