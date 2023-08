Binnen weniger Minuten war alles vorbei: Wie die Polizei berichtet, machten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag offenbar reichlich Beute in der Ehinger Innenstadt. Sie schlugen gegen 3.15 Uhr eine Glastüre des Vodafone-Shops in der Hauptstraße ein und schnappten sich Smartphones und Elektroartikel aus den Auslagen, bevor sie laut Polizeibericht „nach wenigen Minuten“ die Flucht ergriffen.

Fahndung bisher ohne Erfolg

Zeugen sahen offenbar noch ein Fahrzeug vom Ort des Geschehens flüchten; die Polizei schreibt von einem silbernen Mazda mit ungarischem Kennzeichen. Eine sofortige Fahndung der Polizei blieb jedoch ohne Erfolg. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr Ehingen verschloss die zerstörte Ladentüre behelfsmäßig mit Holzplatten.