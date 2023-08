Dass die Türen verschlossen oder mit Vorhängeschlössern gesichert waren, störte die Einbrecher offenbar nicht: Wie die Polizei mitteilt, hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 11 Uhr am Mittwoch drei Hütten in einer Kleingartenanlage in der Ulmer Straße in Ehingen auf.

Polizei ermittelt

„Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt“, schreibt das Polizeipräsidium Ulm in einer Pressemitteilung zum Vorfall. Allein dabei entstand ein Schaden von rund 600 Euro.

In den Hütten machten die Einbrecher reiche Beute: Sie entwendeten Werkmaschinen, außerdem Elektrowerkzeuge und zwei Notstromaggregate im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ehingen ermittelt nun nach den Tätern und sicherte Spuren.