Es ist mitten in der Nacht zum 1. Mai, als sich Christoph Mettang aus Mehr­stetten mit dem Traktor auf den Weg Richtung Frankenhofen macht. Seine Absicht ist klar und zeigt sich auf dem Anhänger auf den ersten Blick: Der 23-Jährige will seiner Liebsten einen „Maien stecken“. Dafür hat er in ...