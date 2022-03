Das Wetter ist das erste, was mein Mann morgens macht“, sagt Elisabeth Späth, die Wirtin des „Hirsch“ in Gundershofen. Eigentlich muss Hermann Späth nur in seinen Anbau gehen und von einem Messgerät, das mit einem Auffangbehälter im Garten verbunden ist, ein paar Zahlen ablesen. Seit ein p...