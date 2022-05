Am Samstag flog eine Drohne über das Wohngebiet am Ehinger Wenzelstein. Am Montag zuvor hatte das Wetter der geplanten Drohnenüberfliegung einen Strich durch die Rechnung gemacht, am Samstag konnte der Termin stattfinden. Doch worum ging es eigentlich? Immerhin waren es keine Privataufnahmen, son...