Gute Nachrichten für alle Freunde des Marktplatz-Kinos: Nach drei Jahren Pause kehrt die Freiluftveranstaltung in diesem Sommer in die Ehinger Innenstadt zurück – mit einem überaus attraktiven Programm. Am späten Donnerstagnachmittag lüfteten die Organisatoren vom Ehinger Stadtmarketing und Max Kienzle vom Central Center in einer Pressemitteilung der Stadt Ehingen das Geheimnis, welche Filme heuer bei der mittlerweile 20. Auflage zu sehen sein werden.

Indiana Jones, Super Mario und ein Eberhofer-Krimi

Los geht es am Samstag, 5. August, mit dem Blockbuster „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (FSK 12), der Ende Juni in den deutschen Kinos gestartet ist. Am Sonntag, 6. August, dürfen sich Klein und Groß auf „Der Super Mario Bros. Film“ (FSK 6) freuen und am Montag, 7. August, lädt das „Guglhupfgeschwader“ (FSK12) mit Kult-Polizist Franz Eberhofer zu einem humorvollen Abschlussabend ein.

„Für Ehingen ist das Marktplatz Kino ein besonderes Sommer­event, auf das sich viele Menschen in unserer Stadt zu Beginn der Sommerferien freuen. Schön, dass es dieses Jahr wieder stattfindet“, wird Oberbürgermeister Alexander Baumann in der Mitteilung der Stadt zitiert.

Bei schlechtem Wetter im Kino