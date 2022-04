Am Karfreitag startet Klaus Nagl den nächsten Hilfstransport in die Ukraine, am Montag hatte der Initiator der Aktion „Ukraine – Ehingen hilft“ noch weitere Sachspenden erhalten. Paul Guter vom Malteser Hilfsdienst Ehingen brachte Babynahrung im Wert von 1000 Euro bei der Warenannahme in der ...