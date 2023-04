„Es ist beeindruckend, was der Ortsverein Ehingen in den verschiedensten Bereichen aufgestellt hat.“ So drückte Ralf Fiderer vom DRK-Kreisverband Ulm in der Jahreshauptversammlung des Ortsvereins sein Lob aus. Er kenne keinen anderen Ortsverein im Kreis, der ähnlich viel in derart vielen Berei...