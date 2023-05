Seit 1963 gehört Bernhard Häger dem Deutschen Roten Kreuz an. Damals noch der Ortsgruppe Rißtissen, die ein Jahr zuvor im Gasthaus „Gambrinus“ in Rißtissen gegründet worden war. Der Griesinger erinnert sich gut an seine ersten Jahre im DRK. „Ich war Sanitäter und habe am Wochenende in Eh...