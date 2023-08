Auswirkungen des Gewitters am Donnerstag, 24. August, waren am Freitag auch auf der Donaubahn zu spüren. Es habe auf der Strecke „seit Betriebsbeginn Einschränkungen gegeben, weil Züge der DB Regio aus anderen Regionen unwetterbedingt starke Verspätungen mitbringen“, teilt Christoph Meichsner, Sprecher der SWEG Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH, auf Anfrage mit. Dadurch sei auch der SWEG-Zugverkehr auf der Donaubahn beeinflusst worden und es kam zu Verspätungen. „Die Donaubahn war und ist zwischen Sigmaringen und Ulm aber frei befahrbar.“

Ersatzbusse zwischen Schelklingen und Ehingen

Einschränkungen wird es auch am Wochenende geben – wenn auch aus einem anderen Grund. Reisende müssen sich auf Zugausfälle und Schienenersatzverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn kündigt eine Streckensperrung zwischen Schelklingen und Ehingen an – am Samstag, 26. August, und am Sonntag, 27. August. Betroffen sind sowohl Zugverbindungen der DB Regio als auch der SWEG. Die Züge der SWEG Linie RS 3 fallen zwischen Schelklingen und Munderkingen aus, die Züge der DB Regio Linie RE 55 zwischen Schelklingen und Ehingen. Die RE 55-Züge halten am Wochenende jedoch zusätzlich auch in Rottenacker.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen für die Strecke zwischen Schelk­lingen und Ehingen wird eingerichtet; Ersatzhaltestellen sind Schelklingen Bahnhof, Schmiechen Haltepunkt, Allmendingen Bahnhof sowie Ehingen Busbahnhof. Abfahrtszeiten sind ab Schelk­lingen jeweils zur Minute 04 und 34, ab Ehingen zur Minute 01 und 31. Abweichende Fahrzeiten gelten am Morgen bis 8 Uhr sowie am Abend ab 21 Uhr.

Durchlässe werden erneuert

Erneuert werden am Wochenende die Durchlässe zwischen Schelklingen und Allmendingen und zwischen Allmendingen und Ehingen, teilt eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage mit. Durchlässe im Fahrweg könnten „der Entwässerung für Regenwasser, als Vorflut für kleine Bäche und als Durchführung von Medienträgern dienen“. Es seien „kleine Brücken“, durchschnittlich 1,50 Meter breit. Die DB inspiziere und erneuere diese regelmäßig. Die Arbeiten sollen am Montagmorgen, 28. August, abgeschlossen sein. Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. September, werde der Durchlass zwischen Herbertingen und Mengen erneuert.

Info Die Fahrzeiten der Züge und Ersatzbusse sind unter www.bahn.de sowie im DB-Navigator verfügbar.