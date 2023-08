Es ist eine im wahrsten Sinne schwere Form des Diebstahls, die sich offenbar im Laufe des Diensts in Zwiefaltendorf ereignet hat: Wie die Polizei berichtet, stahl ein Unbekannter einen ganzen Baum – mit nicht unerheblichen Abmessungen. Vermisst wird demnach ein etwa zwei Meter hoher Lorbeerbaum mit einem Stammdurchmesser von zehn Zentimetern, der in einem Blumenkübel vor einem Haus in der Von-Speth-Straße gestanden hatte.

Polizei bittet um Hinweise

Gegen 7 Uhr am Dienstag hatte der 85-jährige Besitzer seinen Baum noch gegossen gehabt. Um 19 Uhr war der Lorbeerbaum dann verschwunden. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371 93 80) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.