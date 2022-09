Böse Überraschung am Morgen: In der Nacht zum Mittwoch haben offenbar Einbrecher auf einer Baustelle in Öpfingen zugeschlagen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde die provisorisch gesicherte Türe zu einem Rohbau offenbar zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7.15 Uhr am Mittwochmorgen aufgedrückt. Im Inneren des Gebäudes entdeckten die Diebe Elektroartikel, die sie mitnahmen. Die Polizei Ehingen ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen. Wer etwas beobachtet hat, kann unter Telefon (07391) 588 0 Hinweise geben.

