Eine konsequente Nachverdichtung im Stadt- oder Dorfkern muss bei den Kommunen in die Köpfe. Das forderte Tilman Sperle bei der Veranstaltung „KlimMachen“ der VHS und der Lokalen Agenda in Ehingen, die am Dienstag unter dem Thema „Einer geht noch – welche Chancen bietet Nachverdichtung?“ ...