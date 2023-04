Welche Auswirkungen hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auf uns in Deutschland und führen Waffenlieferungen an die Ukraine zu Krieg oder zu Frieden? Im Rahmen seines Berichtes aus Berlin ging der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch aus Sigmaringen am Mittwochabend in der Schelkl...