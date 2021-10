Wir proben so, als könne alles stattfinden“, sagt Frank Zacher, Dirigent der Stadtkapelle Ehingen. Dass kommende Veranstaltungen wie der Volkstrauertag am Groggensee, an dem gewöhnlich die Musiker mit der Bürgerwache und der Feuerwehr aufmarschieren, im letzten Moment vielleicht doch noch abges...