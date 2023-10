Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Gefühlt schnieft es an allen Ecken. Ein Eindruck, den Sophia Blankenhorn bestätigt: „Wir befinden uns am traditionellen Beginn der Infektzeit“, sagt die in Allmendingen niedergelassene Allgemeinmedizinerin. Auch in ihrer Praxis nehme die Zahl der Infektpatienten ...