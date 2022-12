Am Samstag ist Heiligabend. Wer noch kein Geschenk für die Liebsten hat, muss sich sputen. Oder fällt die Bescherung unterm Weihnachtsbaum in diesem Jahr womöglich spärlicher aus? Regine Bauer und Melanie Graf waren am vierten langen Einkaufssamstag in der Ehinger Innenstadt unterwegs. Für die ...