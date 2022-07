Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum – wie werd‘ ich Dich nur wieder los? Diese Frage musste sich in Ehingen bislang niemand stellen: Irgendwann im Januar schmiss man das olle Ding vor die Tür, und die Stadt organisierte, dass es abgeholt wurde. Doch damit ist es aus und vorbei, denn von 2023 an ist be...