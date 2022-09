In der Serie „Mein erster Schultag“ der Ehinger SÜDWEST PRESSE kommt dieses Mal der Ehinger Politiker Manuel Hagel (CDU) zu Wort. Der Fraktionschef der CDU im baden-württembergischen Landtag erinnert sich an eine schöne Zeit und eine lästige Pflicht, die gleich am ersten Tag auf ihn wartete.