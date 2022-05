Wünscht jemand eine Personaldebatte? Brauchen wir ja nicht“, sagte Georg Steinle am Donnerstagabend in der Turnhalle in Oberstadion. Es ging um die Wahl des Kreisvorsitzenden der CDU Alb-Donau/Ulm – der war und ist Manuel Hagel. 93 Prozent der Stimmen entfielen auf den Landtagsabgeordneten aus ...