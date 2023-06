Nach längerer Vorbereitung ist es so weit: Die CDU-Verbände aus Allmendingen und Schelklingen fusionieren. „CDU Schmiechtal“ soll der neue Verbund heißen, am Freitag, 24. März, 19 Uhr ist die Gründung in Harrys Weinlounge in Schmiechen geplant. Das berichten die beiden bisherigen Vorsitzend...