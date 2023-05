Stahlträger, verbogenes Metall, Reste des Dachs: Stück um Stück greift die Baggerschaufel nach dem, was nach dem Großbrand von der einstigen Halle übrig geblieben ist. In Allmendingen, am Stammsitz von Burgmaier Technologies, haben die Abbrucharbeiten begonnen – planmäßig am Montag, wie ein...