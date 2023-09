Das angekündigte Grußwort von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beim Deutschen Apothekertag, der am Mittwoch in Düsseldorf begonnen hat, war mit Spannung erwartet worden. Damit viele Pharmazeuten und ihre Mitarbeiter hören, was der Minister zu sagen hat, hatte die Bundesvereinigung...