Die Sommerpause ist demnächst vorbei, bald startet die Kommunalpolitik wieder durch. In Schelklingen werden dabei die nächsten Wochen besonders spannend. Denn am Sonntag, 15. Oktober, steht die Bürgermeisterwahl an. Amtsinhaber Ulrich Ruckh hat als bislang einziger Bewerber die erforderlichen Wah...