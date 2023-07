Der große Tag für Andreas Braun liegt ein wenig zurück. Am 2. Juli fand in Öpfingen die Bürgermeisterwahl statt . Wie fühlt sich der wiedergewählte Rathauschef? „Ich bin erleichtert“, sagt Braun am Dienstag auf Nachfrage, „ich habe mich riesig über die Unterstützung gefreut“.