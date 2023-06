Noch zwei Wochen, dann steht in Öpfingen am Sonntag, 2. Juli, die Bürgermeisterwahl an. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag ging es nun um den Termin für die Vorstellung der Bewerber für die Wahl.

Da Amtsinhaber Andreas Braun einziger Kandidat ist, habe er den Gemeindewahlausschuss darum geb...