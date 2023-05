Munderkingen hat gewählt. An diesem Sonntag waren 3924 Munderkinger aufgerufen, über ihren zukünftigen Rathauschef abzustimmen. Amtsinhaber Michael Lohner trat nach 24 Jahren nicht mehr an ; mit Hafiz Kavgaci (46), Moritz Heinzmann (27) und Thomas Schelkle (31) hatten sich gleich drei Kandidaten um seine Nachfolge beworben. Die Munderkinger hatten also eine echte Wahl.