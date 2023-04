Die Bürgermeisterwahl in Munderkingen findet am Sonntag, 21. Mai, statt. Das hat der Gemeinderat am Dienstagabend festgelegt. Sollte eine Stichwahl erforderlich werden, ist diese am 4. Juni. Die öffentliche Kandidatenvorstellung wurde auf Samstag, 13. Mai, terminiert. Die Suche nach einem Nachfolg...