Das ist der erste Fassanstich in meinem Leben“, sagte der neue Munderkinger Bürgermeister Thomas Schelkle beim offiziellen Start des mittlerweile 37. Brunnenfestes am Samstagnachmittag. Er selbst nahm das Gelingen in die Hand: Mit einem großen Holzhammer der Brauerei Berg sollte er die 30 Liter ...