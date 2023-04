Es ist alle Jahre wieder ein Höhepunkt vor allem für Familien mit kleinen Kindern, wenn der Munderkinger Maibaum mit dem Kran an seinen Platz gehoben wird. Auch in diesem Jahr schauten viele gespannt zu, als der Baum angeliefert wurde. Ungewöhnlich früh, wie Bürgermeister Michael Lohner unumwunden zugibt – der Munderkinger Baum dürfte heuer der erste in der Region gewesen sein.

Bald käme der Baum nicht mehr um die Kurve

Das hat aber einen Grund: Da die Fassade des Rathauses saniert werden muss , wird derzeit ein Gerüst aufgebaut. Wenn dieses fertig ist, käme der Baum aber nicht mehr um die Ecke auf Höhe der Bäckerei Doll. Folglich ging's früher zu Sache.

Vorbereitet wird der Maibaum in Munderkingen übrigens vom städtischen Bauhof. Das sei ein Aufwand, aber einer, der sich lohne, findet Lohner: „Der Maibaum ist eine schöne Tradition und ein wichtiges Kulturgut.“