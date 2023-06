Nach Wochen ohne anhaltenden Regen ist die Vegetationsbrandgefahr in der ganzen Region hoch. Für diesen Montag meldet der Deutsche Wetterdienst die zweithöchste Gefahrenstufe 4 von 5 sowohl für Wald- als auch für Flächenbrände. Schon ein einziger Funke können ein Feuer auslösen, warnte das Landratsamt Alb-Donau-Kreis am Freitag – und bat darum, auf Grillfeuer im Wald und in Waldesnähe zu verzichten

Polizei sucht Brandstifter

Umso gefährlicher ist angesichts dieses Umstands das, was Unbekannte am Sonntagabend in Ehingen machten: Wie die Polizei berichtet, scheinen zwei Personen absichtlich mehrere kleine Brände im Stadtgebiet gelegt zu haben. Gegen 23.15 Uhr meldete ein Zeuge demnach einen Brand in einer Wiese an der Einmündung von Kernerstraße und Panoramastraße. Die Feuerwehr Ehingen rückte aus und löschte das Feuer auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter. Im Verlauf des Einsatzes, so schreibt es die Polizei, habe der Zeuge berichtet, dass er bereits kurz zuvor zwei weitere Brände in einer Wiese entdeckt hatte: nämlich im Bereich von Kernerstraße und Hauffstraße. Diese habe er austreten können, bevor sie außer Kontrolle gerieten.

Die Polizei Ehingen geht von Brandstiftung aus – denn der Zeuge hat zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, die von der Brandstelle in Richtung Freibad flüchteten. Die Ermittlungen laufen. Zeugenhinweise sind unter Telefon (07391) 588 0 willkommen.